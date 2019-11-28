شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة جديدة تضرب لبنان.. محطات الوقود تبدأ إضرابًا مفتوحًا والان نبدء بالتفاصيل

قالت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان امس الأربعاء إن المحطات ستبدأ إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد اليوم الخميس، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.

تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة أثرت على المستوردين وزادت المخاوف من زيادة الأسعار ونقص السلع.

عزت النقابة قرار الإضراب، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.

Advertisements

وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.

وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي الثابت عند 1507.5 ليرة للدولار منذ 1997.

وتشكلت طوابير في بعض محطات الوقود في بيروت في وقت متأخر من مساء امس الأربعاء لكن الوضع لا يزال هادئا نسبيا.