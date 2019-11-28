الارشيف / اخبار العالم

ترامب يوقع مشروع قانون لدعم متظاهري هونج كونج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع مشروع قانون لدعم متظاهري هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون أقره الكونجرس لدعم متظاهري هونج كونج.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب قال إنه يقف مع هونج كونج ولكنه يرغب أيضا في التوصل لاتفاق تجاري مع بكين.

ويتطلب ذلك التشريع مراجعة سنوية لمعرفة ما إذا كانت هونج كونج مستقلة بالشكل الكافي عن بكين لتبرير وضعها التجاري الخاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوقع مشروع قانون لدعم متظاهري هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا