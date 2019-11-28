شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع مشروع قانون لدعم متظاهري هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب قال إنه يقف مع هونج كونج ولكنه يرغب أيضا في التوصل لاتفاق تجاري مع بكين.
ويتطلب ذلك التشريع مراجعة سنوية لمعرفة ما إذا كانت هونج كونج مستقلة بالشكل الكافي عن بكين لتبرير وضعها التجاري الخاص.
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