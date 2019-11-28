شكرا لقرائتكم ليبيا.. الحكومة المؤقتة ترفض اتفاقا بين تركيا والوفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الحكومة الليبية المؤقتة، ليل الأربعاء، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب.

وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا.

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، توقيع اتقافية أمنية بين حكومته والحكومة التركية.

واوضح باش أغا في تصريحات صحفية ان الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفا ان حكومة الوفاق وقعت على الاتفاقية من اجل فرض سيطرتها على الاراضي الليبية.

وقال إن الاتفاقية غطت كل الجوانب الامنية التي تحتاجها حكومة الوفاق.

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وغردت قناة "ليبيا الأحرار"، الموالية لحكومة الوفاق، على "تويتر" نقلا عن وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، أن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تتويج لمباحثات مطولة لتحديد "مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط".

أما وسائل الإعلام التركية الرسمية فقد أشارت إلى استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج.

وجرى لقاء أردوغان مع السراج، في قصر دولما بهتشة بمدينة اسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحافيين. واستمر الاجتماع ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية.

وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، بحسب نص البيان التركي.