مطالب برلمانية بمتابعة تنفيذ استراتيجية السكان 2030 بشكل دورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد هلالى، إن الزيادة السكانية تمثل خطرا على الدولة لا يقل عن الإرهاب، حيث تؤثر على نصيب الفرد من الناتج القومى، مما يستوجب خطة للقضاء عليها، شريطة أن يكون هناك تضافر للجهود فى مختلف القطاعات والمؤسسات.
وأوضح هلالى، أن الزيادة السكانية تستوجب تضافر الجهود، سواء وزارات الشباب، التضامن، الصحة، التعليم، الأزهر والكنيسة، بزيادة الوعى بشأن الزيادة السكانية وكيف يمكن أن تكون خطرا على الدولة المصرية، وضرورة تغيير ثقافة المجتمع بشأنها، وأن الفكرة تكمن فى خلق جيل واعى قادر على تحمل المسئولية أفضل من أن يكون هش.
وطالب عضو مجلس النواب، ضرورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقضية السكانية 2030 على أرض الواقع، وعقد اجتماعات ولقاءات بشكل دورى مع كل المحاور المعنية بتطبيق المنظومة على أرض الواقع للوقوف على بعض العقبات وتذليلها من أجل الوصول للهدف المنشود.
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