استطلاع: حزب المحافظين البريطاني يتجه للفوز بأغلبية هي الأكبر منذ 3 عقود في الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، يتجه لتحقيق أكبر أغلبية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يو جوف" أن حزب المحافظين سيفوز بفارق 68 مقعدا في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

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وستُمكن هذه الأغلبية، جونسون من الوفاء بوعده بتمرير خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول 21 يناير القادم.

وأشار الاستطلاع إلى أن المحافظين في طريقهم للفوز بـ 359 من 650 مقعدا يتألف منها البرلمان، بزيادة قدرها 42 مقعدا عن الانتخابات الأخيرة ، مقابل 211 مقعدا لحزب العمال بزعامة جيريمي كوربين، و13 مقعدا لحزب الديمقراطيين الأحرار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشمل الاستطلاع عينة من 100 ألف شخص، وأجري خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر.