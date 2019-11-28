محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الأول الثانوي، يشترط عقد امتحانين، يحسب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب.
وأضاف الوزير، في تصريحات الأربعاء، أن الامتحان المزمع عقده لطلاب الصف الأول الثانوي في مارس المقبل، فرصة للتدريب على جو الامتحان الإلكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب، والتعود على حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد، مشيرًا إلى أن الامتحان الأول ورقيًا بدرجات، والثاني إلكترونيًا بدرجات أيضًا.
وتابع شوقي: "امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي سيكون ورقيًا (كتاب مفتوح)، والفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا (كتاب مفتوح)"، مضيفًا "الامتحان التجريبي في شهر مارس هدفه تدريب الدفعة على استخدام التابلت، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني".
وأوضح "امتحان الترم الأول كان يمكن تطبيقه على التابلت، ولكن حرصنا أن نمنح أبناءنا في الأول الثانوي فرصة للتعود على الأجهزة قبل تطبيق امتحان عليها".
وقال الوزير: "مواد اللغات مشكلتها الملكية الفكرية، ونعمل على هذا الموضوع على قدم وساق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: امتحان مارس لأولى ثانوي هدفه التدريب على التابلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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