أطفال وسيدات ضمن ضحايا انفجار سيارة بأفغانستان

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انفجار لغم أرضى شمالى أفغانستان، تسبب فى مصرع 15 مدنيا حتى الآن.
ونقلت قناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية فى نشرتها باللغة الانجليزية، عنالمتحدث باسم الداخلية الأفغانية، أن الضحايا كانوا يستقلون حافلة ارتطمت باللغم الأرضى أثناء سيرها بإقليم قندوز الواقع شمال أفغانستان بالقرب من الحدود مع طاجكستان، قائلًا إن انفجار اللغم الأرضى، الذى زرعته عناصر حركة طالبان المتمردة، أدى أيضًا إلى جرح شخصين آخرين، وأن القتلى هم 8 أطفال و6 سيدات ورجل.
ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسئوليتها عن الانفجار .
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