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انفجار جديد فى مصنع للكيماويات بولاية تكساس

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أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إخلاء لحوالي 60 ألف شخص من سكان منطقة بورت نيتشيس بولاية تكساس، وطلبت منهم المغادرة منازلهم قبيل عطلة عيد الشكر في أعقاب انفجار جديد فى مصنع للكيماويات، ظل يحترق لأكثر من 12 ساعة، شرق ولاية تكساس.

 

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي

تبلغ مساحته 218 فدانا ويأتي في أعقاب حرائق أخرى في منشآت لإنتاج وتخرين البتروكيماويات في تكساس.

 

وطلب مسؤولو مقاطعة جيفرسون من سكان المنطقة الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 4 أميال (6.4 كم) من مصنع  مجموعة "تي.بي.سي" لإنتاج الكيماويات في

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بورت نيتشيس أن يرحلوا عندما وقع انفجار ببرج تقطير كيماوي خلال جهود مكافحة الحرائق، بحسب "رويترز".

 

وفي مارس اشتعل حريق في منشأة لتخزين الكيماويات خارج هيوستن على مدى أيام وبعد ذلك بشهر اندلع حريق آخر في منشأة شمال شرق هيوستن مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخر.

 

وفي يوليو تسبب حريق بمصنع كيماويات تابع لشركة إكسون موبيل في بايتاون بولاية تكساس في إصابة 37 شخصا.

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