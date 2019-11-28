واشنطن تطالب ألمانيا بفرض عقوبات على طهران

واشنطن (د ب أ) يرى مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتعين على ألمانيا أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتفرض عقوبات صارمة ضد إيران. وقال روبرت أوبراين في تصريحات صحافية، أمس: «يتعين على الحكومة الألمانية أن تفرض عقوبات شاملة على إيران، لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات للتفاوض حول اتفاقية دائمة تعالج البرنامج النووي وتكنولوجيا الصواريخ وأوضاع حقوق الإنسان ونفوذ النظام في المنطقة».

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