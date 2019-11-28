افتتاح مطار الريان الدولي عقب تأهيله بدعم إماراتي

بسام عبدالسلام (عدن) استقبل مطار الريان الدولي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت أمس، أولى الرحلات الجوية عقب إغلاق دام نحو 5 سنوات جراء الأضرار التي لحقت به أثناء سيطرة تنظيم «القاعدة».

وأعيد افتتاح المطار عقب تجهيزه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المشاريع التنموية التي تنفذها في اليمن من أجل إعادة إعمار القطاعات الخدمية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن صالح بن نهيد أن افتتاح مطار الريان سيسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المسافرين وسيكون رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني وتسهيل قدوم رؤوس الأموال والمستثمرين والحركة السياحية بالمحافظة.

وتقدم رئيس هيئة الطيران المدني بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم الكبير الذي قدمته لإعادة تأهيل المطار بمواصفات دولية وفقاً لاشتراطات المنظمة الدولية للطيران المدني. وأوضح ابن نهيد بأن القدرة الاستيعابية للمطار في حدودها القصوى تبلغ 500 ألف مسافر سنوياً، وأن الهيئة ستقدم كافة التسهيلات لشركات الطيران الراغبة في التشغيل من وإلى المطارات في المناطق المحررة.

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