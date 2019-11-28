واشنطن (أ ف ب) وقع انفجار هائل في مصنع كيميائي في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، متسبباً باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو، حسبما أعلنت فرق الإنقاذ أمس.

وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على «فيسبوك»: «الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع «تي بي سي» في بورت نيشيس».

ويظهر في تسجيلات فيديو وصور وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجار كبير. وقال راين ماتيوسن الذي يقيم بالقرب من المصنع مع عائلته، لوكالة فرانس برس: «استيقظنا لنجد قطع الزجاج مبعثرة في كل مكان وأجزاء السقف منهارة وابوابا انتزعت من أماكنها».

وأوضح الشاب البالغ من العمر 25 عاماً أنه هو وأقرباءه «صدموا وشعروا بالخوف».

وقال القاضي المحلي جيف برانيك «إنه لم يسجل سقوط أي جريح».

ويقع مصنع المواد البتروكيميائية الذي حدث فيه الانفجار على بعد 135 كيلومتراً عن هيوستن، إحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار هائل في مصنع كيميائيات أميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.