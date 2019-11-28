مقتل وإصابة 70 حوثياً في محاولات تسلل فاشلة بالساحل الغربي

عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية عمليات التسلل الفاشلة باتجاه المناطق المحررة في الساحل الغربي وذلك استمراراً لخروقاتها المستمرة لهدنة الحديدة. وأفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء عن استقبال المستشفيات الحكومية خلال اليومين الماضيين جثث عشرات من مسلحي الميليشيات القادمة من جبهات القتال في الحديدة والساحل الغربي، موضحاً أن الميليشيات تتكبد خسائر كبيرة جراء محاولات التسلل الفاشلة التي تنفذها بين الحين والأخرى ضد المناطق المحررة والمواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 20 عنصراً حوثياً لقوا مصرعهم خلال اليومين الماضيين في حين جرح نحو 50 آخرين جراء الخروقات المستمرة التي تمارسها الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين في الساحل الغربي. وأكدت مصادر طبية وصول جثث قتلى وجرحى إلى مستشفيات الجمهورية والثورة والعسكري في صنعاء قادمة من الحديدة والساحل الغربي، موضحةً أن جثث قتلى الحوثيين باتت تملأ ثلاجات المستشفيات الحكومية وسط مطالبات بضرورة تسليمها لذويها وهو ما ترفضه الميليشيات خشية تعرية خسائرها الكبيرة.

وكثفت الميليشيات الحوثية الأسبوع الحالي هجماتها وخروقاتها للهدنة الأممية باتجاه مديريات «الدريهمي وبيت الفقية والتحيتا وحيس» بمحافظة الحديدة انتهت جميعها بالفشل وتكبد عناصرها خسائر فادحة على أيادي القوات المشتركة.

وكانت الميليشيات الحوثية أبلغت نهاية الأسبوع الماضي قادة مناطقها العسكرية ومشرفيها سرعة جمع 1000 عنصر جديد والدفع بهم دون تأخير إلى الساحل الغربي في إشارة إلى استنزاف عناصرهم بشكل كبير في هذه الجبهة.

وأكد عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي الناطق باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد إن الميليشيات الحوثية تلجأ إلى اختلاق انتصار وهمي لرفع معنويات أتباعها من المغرر بهم، موضحا «ليس بغريب على الحوثي تدبيج انتصارات وهمية وزائفة ليس لها وجود، الهدف منها التغرير بأتباعه». وأضاف «بعد الفشل الذريع الذي جناه في اختراق جبهة الساحل الغربي التي ذاق فيها المر لجأ إلى الصواريخ والطائرات المفخخة ليضرب بها المدنيين، ولكنه خاب وخسر وجنى فشلا ذريعاً».

وفي سياق آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت، عن ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في مديريات الساحل.

وأوضحت السلطات الأمنية أن عملية نوعية تمكنت من ضبط خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص أثناء مداهمة أحد الأوكار في مديرية «غيل باوزير» شرق المكلا، مضيفةً أن القوات الأمنية ضبطت أسلحة ومتفجرات وأدوات فنية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

وأوضح مدير إدارة البحث الجنائي بأمن ساحل حضرموت العقيد ياسر العامري أن عملية ضبط العبوات الناسفة بالقرب من معسكر «كوراتز» في مديرية «غيل باوزير» قادت إلى ضبط الخلية، موضحاً أن جهوداً كبيرة بذلت من أجل ضبط الخلية التي تقوم بصنع العبوات الناسفة لتنفيذ هجمات إرهابية لزعزعة أمن واستقرار مديريات ساحل حضرموت.