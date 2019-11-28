مصر.. الشباب يتصدرون التغيير بالمحافظين ونوابهم

عبدالله أبو ضيف (القاهرة) أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه الأول مع المحافظين والنواب الجدد، ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن المصري، مشددًا على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء، ومكلفًا ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وشملت حركة المحافظين الجديدة 16 محافظاً من أصل27، فيما تم تكليف 23 نائبًا كلهم من الحركات الشبابية التي تشكلت عبر منتديات ومؤتمرات الشباب.

وتأتي حركة المحافظين الجديدة والتمثيل الكبير للشباب من نوابهم ضمن حالة الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ نحو شهرين، الأمر الذي تمثل في حركة نواب للمحافظين أغلبها من شباب تنسيقية الأحزاب السياسيين والبرنامج الرئاسي والذين يعتبرهم الخبراء نواة حقيقية ومدربة على إحداث تغيير نوعي يتعلق بتوفير احتياجات المواطن المصري ومراعاة احتياجاته الأساسية.

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