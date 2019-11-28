محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ بمحاكمة المسيئين للكويت

عمان (وكالات) بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، بمحاكمة 4 متهمين أطلقوا عبارات مسيئة إلى الكويت في مباراة لكرة القدم بين الأردن والكويت أقيمت على أستاد عمان الدولي الشهر الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن رئيس المحكمة علي المبيضين قرر توجيه تهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى ورفع الجلسة إلى يوم الأحد المقبل لسماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قد وجه عقب القبض على المتهمين بعد أحداث المباراة تهمة «تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة» للمسيئين وأوقفهم على ذمة التحقيق في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

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