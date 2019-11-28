بنجلاديش: الإعدام لـ7 مدانين بهجوم إرهابي

دكا (وكالات)

قضت محكمة في بنجلاديش، أمس، بإعدام سبعة مدانين بتدبير هجوم إرهابي على مقهى في عام 2016 أسفر عن مقتل 22 شخصاً معظمهم أجانب في أسوأ حادث من نوعه في البلد الواقع بجنوب آسيا.

وقال المدعي العام جولام سروار خان بعد صدور الحكم في العاصمة دكا في ظل إجراءات أمنية مشددة: «الاتهامات الموجهة إليهم ثبتت بما لا يدع مجالاً للشك. المحكمة أصدرت بحقهم أقصى عقوبة». وأضاف أن المحكمة برأت شخصاً ثامناً.

وقال شهود، إن المتهمين أبدوا تحدياً عقب صدور الحكم وأخذوا يهتفون في قاعة المحكمة التي اكتظت بالحضور.

وكان الهجوم قد وقع في الأول من يوليو في مطعم يرتاده الأجانب في المنطقة الدبلوماسية في دكا، وأصاب البلد البالغ عدد سكانه 160 مليوناً بالصدمة، وشكل تهديداً قوياً لقطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع تصدير الملابس الحيوي.

وخلال الهجوم، اقتحم خمسة متطرفين مقهى «هولي آرتيزان» وأخذوا الرواد رهائن وقتلوهم في عملية استغرقت 12 ساعة. وكان بين القتلى تسعة إيطاليين وسبعة يابانيين وأميركي وهندي. وقتلت قوات الجيش الخاصة المهاجمين في محاولة إنقاذ الرهائن.

وقال خان، إن السبعة الذين عاقبتهم المحكمة، أمس، شاركوا في التخطيط للهجوم. وينتمي السبعة إلى «جماعة المجاهدين» في بنجلاديش.