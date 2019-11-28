اعتماد المفوضية الأوروبية برئاسة دير لاين

ستراسبورج (أ ف ب)

وافق البرلمان الأوروبي، أمس، بأغلبية واسعة على المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا فان دير لاين، في آخر مرحلة ضرورية قبل تولي الفريق مهامه في الأول من ديسمبر.

وحصل الفريق الذي يتولى مهامه خلفا للمفوضية التي كان يرأسها جان كلود يونكر، على 461 صوتاً مقابل 157 نائباً أوروبياً صوتوا ضده و89 امتنعوا عن التصويت.

وقبل التصويت، قدمت دير لاين حقائب المفوضين الذين أحاطوا بها في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج.

وشددت على أولوياتها في السنوات الخمس المقبلة بينها القطاع الرقمي ومكافحة تبدل المناخ ووعدت بإبرام «ميثاق أخضر» في بداية ولايتها.

وقالت في ختام خطابها: «إذا قمنا بعملنا بشكل جيد، فإن أوروبا ستصبح في 2050 أول قارة في العالم محايدة بالكربون وقوة من الصف الأول في القطاع الرقمي، وستبقى الاقتصاد الذي ينجح بأفضل شكل في تأمين التوازن بين السوق والجانب الاجتماعي، وستكون قائدة في القرارات المتعلقة بالرهانات العالمية الكبرى». ويضم فريق المفوضين عددا قياسيا من النساء يبلغ 12 امرأة مقابل تسعة في الفريق السابق الذي كان يقوده جان كلود يونكر.

وقالت دير لاين التي تم إرجاء توليها مهامها رسمياً شهراً إلى الأول من ديسمبر «رسالتي بسيطة: لنبدأ العمل».