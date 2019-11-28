لجنة القضاء النيابية تدعو ترامب لحضور أولى جلسات مساءلته

واشنطن (وكالات)

دعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي الرئيس، دونالد ترامب، لحضور أولى جلساتها بشأن مساءلته، والمقرر أن تنعقد في الرابع من ديسمبر، لتبدأ مرحلة جديدة في التحقيق الذي قد يفضي إلى توجيه اتهامات رسمية للرئيس في غضون أسابيع.

وترامب ليس ملزماً بحضور الجلسة، لكن الخطوة تسمح له ولفريقه القانوني بالاطلاع على إجراءات المساءلة في الكونجرس، والتي وصفها هو وجمهوريون آخرون بأنها غير منصفة لأسباب، منها أن البيت الأبيض لم يتمكن من استدعاء الشهود أو استجوابهم.

ومن المتوقع أن تكشف لجنة المخابرات بمجلس النواب التي تقود تحقيق المساءلة في تعاملات ترامب مع أوكرانيا على مدى أسابيع من خلال الشهادات في جلسات سرية وجلسات مذاعة عبر التلفزيون، تقريراً رسمياً مشفوعاً بالأدلة بعد فترة قصيرة من عودة المشرعين إلى الكونجرس في الثالث من ديسمبر بعد عطلة عيد الشكر القصيرة.

وستستخدم اللجنة القضائية التقرير لبحث الاتهامات الرسمية التي يمكن أن توصي بها للتصويت عليها في جلسة لجميع أعضاء مجلس النواب في منتصف ديسمبر. وأمهلت ترمب حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد لإبلاغ اللجنة بما إذا كان سيحضر الجلسة، ولأن يوضح من سيكون محاميه. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وأبلغ النائب جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية، ترامب في خطاب بأنه يذكّره بأن قواعد اللجنة تتيح له حضور الجلسة وتتيح لفريقه القانوني استجواب الشهود.

وسيحضر الجلسة المقرر أن تبدأ في الساعة العاشرة صباحاً خبراء قانونيون، لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد، كشهود.