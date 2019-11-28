شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إصلاحات تطالب كينيا بإعادة منصب رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

طالبت لجنة مكلفة بالعمل على تخفيف حدة التوترات العرقية في كينيا بضرورة إعادة منصب رئيس الوزراء.

وذكرت وكالة بلومبرج، أمس الأربعاء، أن الاستحداث المقترح للمناصب جزء من مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي صاغتها ما يطلق عليها" مبادرة بناء الجسور" من جانب الرئيس اوهورو كينياتا، وزعيم المعارضة رايلا اودينجا في أعقاب انتخابات متنازع عليها جرت في عام 2017هددت بتأجيج نزاع واسع النطاق.

واقترحت اللجنة أيضا أن تكون النفقات المتكررة بحد اقصي بنسبة 30 % من الميزانية الوطنية ، وهو أمر من الصعب تنفيذه لأن فاتورة الأجور العامة تمثل أكثر من ثلث إيرادات الدولة.

وناشدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إدارة كينياتا بتوخي الحذر في إدارة الموارد المالية للحكومة، بعدما رفعت سقف الاقتراض، واقتراب نسبة الدين إلى 60%من اجمالي الناتج المحلي .