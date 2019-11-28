بومبيو: النظام الإيراني له تأثير خبيث بالشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن النظام الإيراني "له تأثير خبيث في الشرق الأوسط ويدفع نحو عدم الاستقرار".

وأكد بومبيو، في حديثه مع برنامج The Ben Shapiro Show الإذاعي، وقوف بلاده مع الشعب الإيراني ضد سلوك نظام طهران القمعي.

وأضاف أن النظام الإيراني يعاقب شعبه ويعرضه للخطر عن طريق تبديد ثرواته لتمويل مليشيا حزب الله والمليشيا الشيعية في العراق.

وأوضح أن سياسة واشنطن منذ البداية كانت منع النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها في التحريض على الإرهاب ودعمه.

ولفت إلى أن بلاده قدمت ما في وسعها لمنع النظام الإيراني من الحصول على الموارد اللازمة لتمويل سلوكه السيئ وميوله الاستعمارية بمنطقة الشرق الأوسط.

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كانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت، الأربعاء، الحكومة الإيرانية بالإعلان عن أرقام ضحايا ومعتقلي ثورة البنزين والانتهاكات التي حدثت للمحتجين، كما طالبت بتحقيق مستقل في تلك الأحداث.





ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها، المسؤولين الإيرانيين إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات الرافضة لغلاء سعر البنزين بنحو 300%.

وأدانت "التعتيم المتعمد لقمع المحتجين بوحشية من جانب السلطات الإيرانية"، مشيرة إلى أن حكومة طهران قطعت خدمة الإنترنت 12 يوما، فضلا عن رفضها الإفصاح عن أعداد الضحايا.

كما طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المعنية بإجبار المسؤولين الإيرانيين على الإجابة بشأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات.

وعلى صعيد متصل، اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي ضمنيا باتساع رقعة الاحتجاجات الأخيرة ردا على غلاء سعر البنزين، بعد أن وصفها بالمؤامرة الكبيرة.