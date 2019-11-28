إجلاء 60 ألف شخص في تكساس بعد انفجار مصنع الكيماويات

الخميس 28 نوفمبر 2019

دعت السلطات الأمريكية سكان 4 بلدات إلى مغادرة منازلهم قبيل عطلة عيد الشكر في أعقاب انفجار جديد بمصنع للكيماويات، ظل يحترق لأكثر من 12 ساعة، شرق ولاية تكساس.



وطلب مسئولو مقاطعة جيفرسون من سكان المنطقة الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 4 أميال (6.4 كم) من مصنع مجموعة "تي.بي.سي" لإنتاج الكيماويات في بورت نيتشيس أن يرحلوا عندما وقع انفجار ببرج تقطير كيماوي خلال جهود مكافحة الحرائق، بحسب "رويترز".

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وتم توجيه أوامر الإخلاء لنحو 60 ألف شخص في بورت نيتشيس بولاية تكساس، بالمغادرة.

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي تبلغ مساحته 218 فدانا، ويأتي ذلك في أعقاب حرائق أخرى بمنشآت لإنتاج وتخرين البتروكيماويات في تكساس.