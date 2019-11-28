شكرا لقرائتكم خبر عن بـ100 مليون يورو.. ضبط أول «غواصة كوكايين» في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
ووصفتها الشرطة بأنها أول غواصة لتهريب المخدرات يتم اعتراضها في أوروبا، مضيفة في بيان أنه تم ضبطها في المياه قبالة منطقة جليقية بشمال غرب البلاد يوم السبت وبها 152 عبوة مغلفة بعناية من الكوكايين.
وقال خافيير لوسادا رئيس وفد الحكومة المركزية في جليقية للصحفيين اليوم الأربعاء إن القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون يورو (110.22 مليون دولار).
وأضاف: "هذه عملية تاريخية، ستمثل نقطة تحول لقوات الأمن لأنها ستضطر الآن للتعامل مع هذا الاحتمال الجديد".
وقالت الشرطة إن العملية اعتمدت أيضا على مساعدة قوات شرطة من البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة.
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