شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جراحة ناجحة.. «كارتر» يغادر المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
وخضع كارتر، 95 عاما، لعملية "ناجحة" في وقت سابق من الشهر الجاري لتخفيف ضغط على مخه نجم عن سقوطه في المرات الأخيرة. وذكر مركز كارتر في بيان، أمس الأربعاء، إنه سيحتفل مع أسرته بعيد الشكر في منزله في بلينز.
تم نقل كارتر إلى المستشفى الشهر الماضي لمتابعة كسر طفيف في الحوض بعد أن سقط في منزله في بلينز.
وكان هذا هو السقوط الثاني لكارتر في ذلك الشهر، وتطلب العلاج غرزا فوق حاجبه بعد الحادث الأول. وكسر كارتر فخذه الآخر في سقوط سابق في مايو، مما تطلب إجراء جراحة استبدال "الورك".
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