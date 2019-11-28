شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحيي «أجواء» اليمن.. والشرعية: خطوات مطلوبة والان نبدء بالتفاصيل

فيما زار فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس، مطار عدن الدولي، بهدف تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار، بالتزامن مع وصول أول رحلة لطيران اليمنية أمس الأربعاء إلى مطار الريان الدولي في محافظة حضرموت بعد خمسة أعوام من التوقف، وصفت الحكومة اليمنية إعلان التحالف العربي فتح مطار صنعاء لنقل المرضى بـ«خطوة إيجابية ومطلوبة».

» تخفيف معاناة

وقال عبدالملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: إن هذه خطوة أخرى نحو تخفيف معاناة شعبنا وعودة كل الخدمات والمرافق في المناطق المحررة للعمل.

وتابع: يبقى حصار تعز (وسط اليمن) المعاناة الإنسانية المستمرة التي لم تجد لها حلا ويجب ممارسة أقصى ضغط على الحوثي لإنهائها.

وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي أوضح المخلافي؛ أن إعلان ناطق التحالف العربي بفتح المطار لنقل المرضى خطوة إيجابية ومطلوبة.

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وأفاد المخلافي بأن الحكومة اليمنية كانت قد وافقت على هذه الخطوة قبل أكثر من عام ونصف، ولم تنفذ بسبب رفض الحوثي وتعطيله لهذه الخطوة التي نأمل أن تتحقق هذه المرة لتخفيف معاناة شعبنا وألا يقوم الحوثي بتعطيلها مرة أخرى.

ويوم الثلاثاء أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عن فتح مطار صنعاء الدولي أمام رحلات جوية لنقل المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

» تنمية وإعمار

إلى ذلك، بدأ الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برئاسة المهندس أحمد مدخلي، اجتماعا مع مختصين في مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تمهيدا للعمل على دراسة جميع مرافق ومباني الميناء الجوي.

وأوضح مدخلي أن البرنامج السعودي يعمل على تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية لمطار عدن الدولي، التي تشمل تحديد الاحتياجات، وتقييم المباني والمرافق ومدرج الطائرات، إضافة لتقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة.