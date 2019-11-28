شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل سوريا الموالية لأردوغان تتمرد وتطالب بإعادتها لـ«إدلب» الاحتلال التركي يرتكب 1200 حالة عنف ضد نساء «عفرين» والان نبدء بالتفاصيل

تظاهر سوريون، جمعتهم أنقرة للقتال إلى جانبها في شمال شرق سوريا، قرب المعبر الحدودي في مدينة تل أبيض مطالبين بإعادتهم إلى إدلب.

وبحسب وكالة «هاوار» الكردية، أكدت مصادر محلية أن المئات من مرتزقة الاحتلال التركي الذين جمعتهم أنقرة من مختلف المناطق السورية، وزجّت بهم في معارك شمال وشرق البلاد، خرجوا الثلاثاء في مظاهرة ضد نظام أردوغان، وتجمّعوا عند المعبر الحدودي في تل أبيض، مطالبين بإعادتهم إلى إدلب، ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال التركي أقدم على إغلاق المعبر في وجههم.

» انتهاكات تركيا

من جهة أخرى، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تتجه الأنظار إلى المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها في شمال وشرق سوريا، حيث تشير إحصائيات المنظمات الحقوقية والتقارير الإعلامية إلى تصاعد حدة الانتهاكات ضد المجتمع بشكل عام، وضد النساء بشكل خاص.

وتقول تلك الإحصائيات: إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون شتى أشكال الانتهاكات بحق الأهالي المدنيين في عفرين، منذ احتلالها في شهر مارس 2018، وتابعت: شملت تلك الانتهاكات بحسب منظمات حقوقية القتل والاختطاف والتعذيب والتهجير القسري، إضافة إلى السلب والنهب.

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وبحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين، فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكبوا على الأقل 1200 حالة عنف ضد النساء منذ احتلال عفرين، منها 40 حالة قتل، و60 حالة اغتصاب، إضافة إلى 100 حالة تعرضت فيها النساء لإصابات جسدية، وأكثر من 1000 حالة اختطاف قسري.

» التحرش والتعنيف

ووثّقت المنظمة حتى الآن 5 حالات انتحار بين النساء، كما أن العديد من حالات التحرش والتعنيف الجنسي والاغتصاب لا يمكن توثيقها بشكل رسمي؛ بسبب إحجام الضحايا عن الإفصاح عنها.

وفي السياق، قالت عضو منظمة حقوق الإنسان لإقليم عفرين هيهان علي: إن الحالات التي تمّ توثيقها لا تمثل سوى نسبة 30% من مجمل الانتهاكات وحالات العنف التي تتعرّض لها المرأة هناك، وأشارت إلى أن المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي تفرض قوانين جائرة تحدّ من حرية النساء في عفرين، منها إجبارهن على ارتداء ملابس معيّنة، ومنعهن من الخروج من المنزل، وغيرهما من الانتهاكات.

وناشدت المنظمات الحقوقية العالمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للخروج عن صمتها إزاء تلك الانتهاكات.