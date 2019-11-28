شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الليبية تقاضي أنقرة في «الجنايات الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

تواصل ليبيا فرض حزمة من الإجراءات الصارمة لتشديد الخناق على الميليشيات الإرهابية التي تموّلها أنقرة، وأولها إغلاق المياه الإقليمية في «مصراتة،

الخمس، طرابلس»، بالتزامن مع نية وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة تقديم شكوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد تركيا.

وقال وزير الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج: وزير الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج: إن بلاده ستتقدم بشكوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد حكومة تركيا، لافتًا إلى أن وزارته شكّلت لجنة لجمع الأدلة عن تورط أنقرة في تأجيج الأزمة بليبيا، إضافة إلى الدعم الذي قدّمه رجب طيب أردوغان، للجماعات الإرهابية.

من جهة أخرى، قال مصدر ليبي مسؤول لـ«اليوم»: سيصدر خلال ساعات قرار بإغلاق المياه الإقليمية في «مصراتة، الخمس، طرابلس»، ولن يسمح بعبور السفن التجارية إلا بتصريح من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لمنع تهريب تركيا المرتزقة من المقاتلين والأسلحة للميليشيات، ويأتي هذا القرار بعدما أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري فرض حظر جوي «فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها»، مرجعًا ذلك إلى تقدم قوات القيادة العامة نحو العاصمة.

وقال مصدر ليبي مسؤول لـ«اليوم»: سيصدر خلال ساعات قرار بإغلاق المياه الإقليمية في «مصراتة، الخمس، طرابلس»، ولن يسمح بعبور السفن التجارية إلا بتصريح من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لمنع تهريب تركيا المرتزقة من المقاتلين والأسلحة للميليشيات، ويأتي هذا القرار بعدما أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري فرض حظر جوي «فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها»، مرجعًا ذلك إلى تقدم قوات القيادة العامة نحو العاصمة.