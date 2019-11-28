استطلاع: تقلص ملحوظ لتقدم جونسون على حزب العمال

تقلص التقدم الذي أحرزه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حزب العمال المعارض إلى 7 نقاط قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



جاء ذلك وفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سافنتا كومريس لحساب صحيفة "ديلي تيلجراف"، الأربعاء.

وبين الاستطلاع أن حزب المحافظين تراجع نقطة واحدة إلى 41% منذ مطلع الأسبوع في حين كسب حزب العمال نقطتين ووصل إلى 34%.

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وأظهرت استطلاعات أخرى في الأيام القليلة الماضية تقلصا ملحوظا لتقدم جونسون على حزب العمال.

كانت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف أظهرت أن نسبة التأييد للمحافظين بلغت 42% مقابل 30% لحزب لعمال الذي يتزعمه جيرمي كوربين وهي نسبة لم تتغير عن استطلاع أجرته ذات المؤسسة ونشر يوم الثلاثاء.

وزادت نسبة التأييد للديمقراطيين الأحرار بنقطة لتصل إلى 16%.

وتُجري بريطانيا أيضا انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ يسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لتجاوز طريق مسدود في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.