الارشيف / اخبار العالم

إجلاء 60 ألف شخص في تكساس بعد انفجار مصنع الكيماويات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجلاء 60 ألف شخص في تكساس بعد انفجار مصنع الكيماويات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجلاء 60 ألف شخص في تكساس بعد انفجار مصنع الكيماويات

الخميس 28 نوفمبر 2019

إجلاء 60 ألف شخص في تكساس بعد انفجار مصنع الكيماويات

متابعات_الخليج 365

دعت السلطات الأمريكية سكان 4 بلدات إلى مغادرة منازلهم قبيل عطلة عيد الشكر في أعقاب انفجار جديد بمصنع للكيماويات، ظل يحترق لأكثر من 12 ساعة، شرق ولاية تكساس.

 

Advertisements

وطلب مسئولو مقاطعة جيفرسون من سكان المنطقة الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 4 أميال (6.4 كم) من مصنع مجموعة "تي.بي.سي" لإنتاج الكيماويات في بورت نيتشيس أن يرحلوا عندما وقع انفجار ببرج تقطير كيماوي خلال جهود مكافحة الحرائق، بحسب "رويترز".

 

وتم توجيه أوامر الإخلاء لنحو 60 ألف شخص في بورت نيتشيس بولاية تكساس، بالمغادرة.

 

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي تبلغ مساحته 218 فدانا، ويأتي ذلك في أعقاب حرائق أخرى بمنشآت لإنتاج وتخرين البتروكيماويات في تكساس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء 60 ألف شخص في تكساس بعد انفجار مصنع الكيماويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا