السلطات الأميركية تأمر بإجلاء 60 ألف شخص بعد انفجار هائل بولاية تكساس

دعت ​السلطات الأميركية​ سكان أربع بلدات إلى مغادرة منازلهم قبيل عطلة ​عيد الشكر​ في أعقاب ​انفجار​ جديد بمصنع للكيماويات، ظل يحترق لأكثر من 12 ساعة، شرق ولاية ​تكساس​.

وطلب مسؤولو مقاطعة جيفرسون من سكان المنطقة الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 4 أميال (6.4 كم) من مصنع مجموعة "تي.بي.سي" لإنتاج الكيماويات في بورت نيتشيس أن يرحلوا عندما وقع انفجار ببرج تقطير كيماوي خلال جهود ​مكافحة الحرائق​.

وتم توجيه أوامر الأخلاء لحوالي 60 ألف شخص في بورت نيتشيس بولاية تكساس، بالمغادرة.

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي تبلغ مساحته 218 فدانا ويأتي في أعقاب حرائق أخرى في منشآت لإنتاج وتخرين البتروكيماويات في تكساس.

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