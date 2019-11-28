أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سافنتا كومريس" لحساب صحيفة "ديلي تيلغراف" أن تقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حزب العمال المعارض تقلص إلى سبع نقاط قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 كانون الأول المقبل.
وجاء في الاستطلاع أن حزب المحافظين تراجع نقطة واحدة إلى 41 في المئة منذ مطلع الأسبوع في حين كسب حزب العمال نقطتين ووصل إلى 34 في المئة.
كما أظهرت استطلاعات أخرى في الأيام القليلة الماضية تقلصا ملحوظا لتقدم جونسون على حزب العمال.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع: تقدم رئيس الوزراء البريطاني على حزب العمال يتقلص إلى 7 نقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.