اتهم المبعوث الأميركي للشأن الفنزويلي إليوت أبرامز ​فنزويلا​ وكوبا بـ"إثارة الفتنة في ​أميركا الجنوبية​، حيث تشهد عدة دول ​احتجاجات​ واسعة".

في تصريح صحفي، أشار أبرامز الى أن "كاراكاس و​هافانا​ استخدمتا ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وغيرها لإثارة الاضطرابات"، لافتاً الى أنه "بدأت تظهر أدلة على أن النظامين في كوبا وفنزويلا يبذلان جهودا لمفاقمة المشاكل في أميركا الجنوبية".

وأكد أن "​كولومبيا​، حليف ​الولايات المتحدة​، طردت مؤخرا 59 فنزويليا لمشاركتهم في ​تظاهرات​ حاشدة ضد الرئيس المحافظ إيفان دوكي".

كما أشار أبرامز إلى "مزاعم نفتها هافانا بأن الكوبيين قاموا بتمويل ​الاحتجاجات​ ضد الرئيسة اليمينية بالإنابة في ​بوليفيا​ بعد أن استقال الرئيس اليساري إيفو موراليس، عقب ​انتخابات​ مثيرة للجدل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي للشأن الفنزويلي: فنزويلا وكوبا تثيران الفتنة في أميركا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.