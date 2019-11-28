مقتل واصابة شرطيين اثنين عراقيين بعملية هروب سجناء لداعش في الموصل

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية بـ"مقتل وإصابة منتسبين اثنين من ​الشرطة​، إثر عملية هروب سجناء بينهم محكومين ب​الإعدام​ ينتمون لـ "داعش"، من سجن في مركز ​نينوى​، شمالي ​العراق​".

ونقلت الوكالة عن المصدر "مقتل شرطي وأصابة آخر بجروح، أثناء هروب عدد من ​السجناء​ بينهم إرهابيين من سجن استخبارات الشرطة الاتحادية في منطقة الفيصلية في الجانب الأيسر ل​مدينة الموصل​، مركز نينوى، شمالي العاصمة، ​بغداد​".

وأشار المصدر الأمني من ​محافظة نينوى​، إلى أن "عدد السجناء الذين هربوا، غير معلوم حتى الآن"، لافتاً إلى أن "أغلبية المعتقلين إرهابيين وصادرة بحقهم أحكام إعدام".

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