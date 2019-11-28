حزب العمال ومعاداة السامية: كيف تكشفت الفضيحة؟









اسماء السيد - لندن: يواجه حزب العمال البريطاني المعارض مزاعم متكررة بمعاداة السامية منذ فوز جيرمي كوربن المفاجئ بزعامة الحزب في 2015.

وظهرت هذه القضية مرة أخرى على السطح قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل بعد أن زعم كبير الحاخامات في بريطانيا افرايم ميرفيس أن "القيادة العليا" لحزب العمال تسمح بهذه الممارسات.

ما هي الخلفية؟

حظيت هذه القضية بالاهتمام بعد اشهر من تولي كوربن زعامة الحزب خلفا لليهودي ايد ميليباند، بعد تزايد أعداد مؤيديه الجدد.

وواجه كوربن، الاشتراكي المخضرم والذي أيد القضية الفلسطينية لفترة طويلة، انتقادات في 2016 لمقارنته اسرائيل بـ"الدول او المنظمات التي تعلن أنها اسلامية".

ومنذ ذلك الحين، تلقى الحزب مئات الشكاوى بمعاداة اعضائه للسامية، غالبا من خلال تبادل العبارات التي اعتبرت مناهضة للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر كوربن مرة بأنه ارتكب هو نفسه هذه الغلطة.

والعام الماضي اتخذ زعماء يهود بريطانيا وعددهم 260 ألف شخص ويشكلون خمس عدد اليهود في العالم، خطوة نادرة بكتابة رسالة مشتركة قالوا فيها "كفى".

كيف رد حزب العمال؟

أجرى الحزب مراجعة لقضية في 2016 وجدت ان معاداة السامية غير منتشرة بين صفوف حزب العمال، إلا أنها قالت ان هناك "مناخاً ساماً احيانا".

وعلى الرغم من تعليق بعض الأعضاء أو طردهم بمن فيهم رئيس بلدية لندن السابق كين ليفينغستون، فقد اُتهم كبار القادة مراراً وتكراراً بالفشل في معالجة المشكلة.

واعترف كوربن بأن حزب العمال لديه "مشكلة حقيقية" مع معاداة السامية، لكنه أصر على أن التحقيق والإجراءات التأديبية كانت "سريعة وفعالة".

وقد اعتذر كوربن للجالية اليهودية في عدة مناسبات عن أي "ألم" ناتج عن الخلاف إلا أنه واجه انتقادات جديدة يوم الثلاثاء لفشله في تكرار الاعتذار على شاشات التلفزيون.

وفي يوليو، وضع حزب العمال مدونة سلوك جديدة بشأن معاداة السامية، لكنه لم يؤيد في البداية تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة النازية.

وأدى ذلك إلى إثارة مزيد من الجدل، وفي النهاية اعتمد الحزب مدونة السلوك بالكامل.

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كيف كان رد فعل الآخرين؟

كشف الخلاف عن انقسامات عميقة بين اعضاء حزب العمال الذين دانوا تساهل كوربن، ومؤيديه اليساريين المتشددين الذين دافعوا عنه بضراوة.

ومنذ تولي كوربن زعامة الحزب استقال منه نحو عشرة نواب معظمهم هذا العام، وقال العديد منهم ان السبب الرئيسي هو ان التمييز ضد اليهود يتسلل إلى صفوف الحزب.

كما استقال ثلاثة من أعضاء حزب العمال من مجلس اللوردات.

وسحبت الحركة العمالية اليهودية الشهر الماضي دعمها للحزب في حملة الانتخابات العامة.

من حقق في القضية كذلك؟

أوقف ستة أشخاص في اطار تحقيق أطلقته شرطة لندن في ارتكاب أعضاء من حزب العمال "جرائم كراهية معادية للسامية" بعد تلقيها ملفا داخليا مسربا.

وأحيلت قضايا خمسة منهم إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وفتحت "مفوضية المساواة وحقوق الانسان" تحقيقا رسميا في قيام حزب العمال "بالتمييز ضد ومضايقة اشخاص بشكل غير قانوني لأنهم يهود".

هل معاداة السامية مشكلة تنحصر في حزب العمال؟

يبدو أن معاداة السامية تزداد في أنحاء بريطانيا. ذكرت منظمة "صندوق أمن المجتمع" الخيرية التي تعمل على حماية اليهود البريطانيين، في تقريرها نصف السنوي أنها سجلت اعلى عدد من حوادث معاداة السامية في النصف الأول من 2019.

وقالت إن عدد الحوادث بلغ 892 حادثا في أنحاء البلاد ما يشكل ارتفاعا بنسبة 10% عن العام الماضي.

واشتمل ذلك على 85 اعتداءً، بزيادة بأكثر من الثلث عن العام السابق، وارتفاع بنسبة 46% في التقارير المعادية للسامية على الانترنت.

وهذا الأسبوع أشار مجلس مسلمي بريطانيا إلى أن حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون اخفق في التعامل مع مزاعم بانتشار كراهية الاسلام بين صفوفه.

وقال "هذه مسألة مهمة للغاية في حزب المحافظين الذي تعامل مع معاداة الإسلام بالانكار والتجاهل والخداع".