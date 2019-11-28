شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت استقالة على باباجان فى انهيار حزب أردوغان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن بيانات موثقة كشفت استقالة 60 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا خلال الشهرين الأخيرين فقط.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن موجات الاستقالات الجماعية تتواصل في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، منذ إعلان وزير الاقتصاد التركى الأسبق علي باباجان في يوليو الماضي استقالته، ومن بعده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

وأوضحت صحيفة زمان، أنه مع اقتراب موعد الإعلان عن تأسيس حزبين جديدين منشقين عن حزب العدالة والتنمية بقيادة كل من داود أوغلو وباباجان، تتزايد الاستقالات وتتوالى داخل حزب أردوغان الذي يسيطر على الحكم في البلاد منذ 17 عامًا، لافتة إلى أن تقارير النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا، كشفت أن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية كان 9 ملايين و874 ألفًا و843 عضوًا في 6 سبتمبر الماضي، إلا أنه تراجع إلى 9 ملايين و816 ألفًا و987 عضوًا خلال الشهرين الأخيرين، بتراجع بلغ نحو 57 ألفًا و856 عضوًا.