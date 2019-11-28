شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل قمعه.. قرارات اعتقال لنحو 200 شخص من أتباع "جولن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات القضائية في تركيا أصدرت قرارا اعتقال بحق 26 شخصًا في عدة مدن مركزها مدينة أضنة جنوب تركيا، بعدما ألقت قوات الأمن، القبض على 189 شخصًا يتبعون المعارض التركى فتح الله جولن، من بينهم موظفون وعسكريون ومعلمون، ضمن التحقيقات المستمرة في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن القوات الأمنية التركية نفذت قرار النيابة العامة باعتقال 26 شخصًا في إطار عملية أجرتها في كل من مدينتي أضنة ومرسين جنوب تركيا.

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وأوضحت الصحيفة، أن وزارة الداخلية التركية أطلقت حملة أمنية مكبرة، مركزها العاصمة أنقرة، شملت 22 مدينة، أصدرت خلالها مذكرات ضبط وإحضار في حق 37 عسكريًا، من بينهم 32 عاملا في الوقت الحالي في قيادة القوات البرية للجيش التركي، وتمكنت من إلقاء القبض على 23 منهم.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت مذكرات ضبط وإحضار في حق 37 شخصًا من بينهم مدني واحد، و4 عسكريين مفصولين و32 آخرين عاملين في قيادة القوات البرية.