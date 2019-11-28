شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتشريعية البرلمان: تدشين الرئيس السيسى للمشاريع القومية رسالة باستمرار التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب، محمد سليم عضو مجلس النواب، على أهمية العديد من المشاريع القومية والإنتاجية ومشروع التأمين الصحي الشامل، والتى افتتحها الرئيس السيسى على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد، قائلا: إنها رسالة باستمرار التنمية والعمران في كافة أرجاء الكنانة بقيادة الرئيس السيسى.

وأكد محمد سليم، على الأهمية الاستراتيجية التى تنطوي عليها المشاريع الجديدة ومنها أنفاق 3 يوليو تحت قناة السويس، مشيرا إلى تصريحات الرئيس السيسي، بالعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتقليل الاستيراد، وقول سيادته "مُصرين على تجهيز 4 آلاف منشآة بمرافقها، وإنهاء كل التحديات والمعوقات التى تقابل الصناعة، هو ده اللى بنتحرك فيه باهتمام ومركزين معاه قوى علشان التشغيل وزيادة الناتج المحلى والتصدير وتقليص الواردات".

وقال عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية لمصر ممثلة في الرئيس السيسي مصرة على إطلاق عملية التنمية الشاملة وتغيير وجه الوطن للأفضل.