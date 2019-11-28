"التعليم": تأجيل العمل بالنظام الجديد لامتحانات طلاب الدمج بـ 3 صفوف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قررت وزارة التربية والتعليم، تأجيل العمل بمواصفات امتحانات طلاب الدمج في الصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوى للعام الدراسي المقبل 2020،2021.
وقالت الوزارة في خطاب تم إرساله للمديريات، الأربعاء، إن الهدف من تأجيل العمل بالمواصفات الجديدة لامتحانات طلاب الدمج فى جميع المواد الدراسية هدفه تدريب الطلاب نظرا لضيق الوقت، مؤكدة أنه يتم العمل بنفس مواصفات العام الماضى ساريا دون تغيير.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل العمل بمواصفات الورقة الامتحانية جاء بعد اجتماع المركزى القومي للامتحانات والتقويم التربوي والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ومستشارى المواد الدراسية فى الوزارة.
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