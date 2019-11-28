جهاز أكتوبر: خدمة جديدة لقراءة عدادات المياه باستخدام "واتسآب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، توفير خدمة قراءة عدادات المياه باستخدام تطبيق "واتسآب".
وقال الجهاز في بيان اليوم، إن هذه الخدمة تأتي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، والتي تتضمن الرسالة ورقم المنطقة ورقم الاشتراك، واسم المشترك ورقم العداد.
وأشار الجهاز أنه يمكن إرسال قراءات العدادات على الرقم التالي: 01113534354.
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