"القومي للسينما": إلغاء وحدة دعم أفلام الشباب وضمها لإدارة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
أصدرت الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما، قرارا يوم الأربعاء، بإلغاء المسمى الخاص بوحدة دعم أفلام الشباب "السينما المستقلة" ونقل مهامها للإدارة العامة للإنتاج.
وأصدرت شوفي بيانا أكدت خلالها أنها تهدف من قرارها أن يتم إنتاج أفلام دعم الشباب المستقلين بمعرفة إدارة الانتاج باعتبارها الإدارة المسئولة عن إنتاج الأفلام بالمركز وتحت إشرافها مباشرة، بحيث يتم تلقي السيناريوهات الخاصة بتلك الأفلام وعرضها علي لجنة مشكلة من كبار كتاب السيناريو وكبار المخرجين من السينمائين المتخصصين بالمركز؛ تمهيدا لإختيار الافضل والمتميز منها والذي يستحق أن يحصل علي الدعم المادي واللوجستي من المركز القومي للسينما وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين شباب السينما.
وأضافت ان الهدف الرئيسي من دعم المركز لأفلام الشباب المستقلة هو تحقيق أكبر استفادة من الشباب الموهوبين وتنمية مهارتهم.
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