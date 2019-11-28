الجامعة الألمانية تكرم المتدربين من القيادات العليا والشبابية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عريشة:

كرمت الجامعة الألمانية عددًا من المتدربين للقيادات العليا والشبابية بمحافظة الأقصر، في إطار برتوكول تعاون بين الجامعة والمحافظة.

قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة قدمت برنامجا طموحا يرتكز على تنمية مهارات القيادة طبقا للاتجاهات الإدارية الحديثة، واتباع المنهج العلمي في كتابة التقارير وتشخيص وتحليل الظواهر والمشكلات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة التحديات من خلال المنظور الشامل للعملية الإدارية بشكل عام.

جاء ذلك خلال احتفال الجامعة الألمانية بتكريم الفوج الثالث والأخير من المتدربين للقيادات العليا والشبابية بمحافظة الأقصر ضمن بروتوكول تعاون لتدريب 90 قياديًا على مدى ثلاث سنوات، بإجمالي 270 قياديًا بمحافظات "الأقصر، قنا، المنيا” بحضور المستشار مصطفى ألهم.

وأضاف أن البرنامج تضمن مجموعة عدداً من المحاضرات وورش العمل وندوات نقاشية تتتوافق مع المتطلبات والاحتياجات التى يتطلبها العمل، لافتا إلى أن نجاح اول دورة التى استهدفت ٣٠ متدربا اعطتنا دفعة للاستكمال، ونجاح الفوج الثاني، جعلنا ننفذ فوج التدريب الثالث والأخير، ليكون لدينا ٩٠ متدربا، وأن الجامعة منحت ما تحتاج اليه المحافظة، لخدمة اهدافها والحفاظ على تراثها الحضاري.

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وشملت دورات تدريب الجامعة الألمانية بالقاهرة عدة محاور أبرزها نظم وتقنيات الإدارة الحديثة وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لتحسين كفاءة الأداء وجودته وحل المشكلات، وسلوكيات العمل، وذلك ضمن جهود الجامعة من أجل إعادة تنمية وتأهيل الكوادر والقيادات.

وتناولت الدورة أيضا عدة محاور حول كيفية تطوير الأداء، ورفع الكفاءة من خلال تثبيت قيم العمل التعاوني وتوزيع المهام والأدوار، وخلق روح التنافس بين فرق العمل المختلفة من أجل التميز في الأداء والتأكيد على أن فريق العمل يكمل بعضه البعض في كافة الأعمال والأنشطة.

وأشاد المشاركون في الدورة التدريبية بمستوى المحاضرات وكفاءة المحاضرين وجودة المادة المعلوماتية خلال المحاضرات التي تناولت عدة محاور أساسية من بينها "أسرار التفويض المتميز" و"إدارة الوقت وكيفية إدارة الذات"، و"مهارات حل المشاكل بطرق إبداعية"، و"إدارة الضغوط"، و"مهارات فريق العمل"، و"التفكير الإيجابي"، و"تنمية الابتكار داخل الفريق".

يذكر أن الجامعة أطلقت أيضًا برنامج تدريبي في محافظة المنيا، بالتعاون مع مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، في تنفيذ فعاليات دورة تدريبية بعنوان (الإبداع والابتكار في أداء فريق العمل) للقيادات الوسطى، والتي تهدف إلى تعريف المتدربين بكيفية تكوين فريق العمل وأهمية العمل الجماعي، وأهم الطرق الإبداعية التي يمكن لفريق العمل من خلالها أن يبدع باستخدام طرق غير تقليدية لتطوير الأداء بالمحليات لتحقيق أعلى معدلات التنمية.