الرئيس الموريتاني: ماضون في تهدئة وتطبيع العلاقة مع المعارضة

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (دب أ)

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه سيواصل جهوده وخطواته التي بدأها سبيلا إلى تطبيع العلاقات مع معارضيه.

وأوضح ولد الغزواني في خطاب ألقاه ليل الأربعاء/الخميس بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال إن إجراءات تهدئة المناخ السياسي في البلاد ستتواصل.

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وأضاف أنه عمل منذ اللحظات الأولى لتوليه الرئاسة على تهدئة المناخ السياسي العام، وخلق جو من الثقة بالانفتاح على الجميع والتشاور مع كل الفرقاء السياسيين على اختلاف توجهاتهم.

وتابع أنه على يقين بأن بالإمكان أن تلعب كل من الموالاة والمعارضة دورها كاملا في جو من الثقة المتبادلة ترسيخا لنظامنا الديمقراطي الذي بلغ مرحلة كبيرة من النضج مكنته من تأمين انتقال سلس و شفاف للسلطة.

ولم يتطرق ولد الغزواني في خطابه إلى العشرية التي كان فيها قائدا للجيش ثم وزيرا للدفاع قبل أن يختاره الرئيس السابق ولد عبد العزيز مرشحا للرئاسة .