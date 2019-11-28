تفاصيل ضريبة المشروبات المحلاة وموعد تطبيقها بالسعودية

زاد البحث في المملكة العربية السعودية حول ضريبة المشروبات المحلاة مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، حيث تطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل بداية من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر ، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وكانت المشروبات الغازية وغيرها من مشروبات الطاقة ضمن قائمة المشروبات المحلاة، وسوف تكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

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وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى ويتم إنتاجه بغرض تناوله كمشروب بمختلف أنواعه التي تشمل:" الجاهز للشرب، وسوائل مركزة، ومساحيق، وجلّ، ومستخلصات أوأي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب".

وأكدت هيئة الزكاة أن التقارير الصحية لفتت للنتائج السلبية الناجمة عن استهلاك الفرد للمشروبات المحلاة التي

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تُعرضه إلى عدة أمراض منها السكّري والسمنة المفرطة، مؤكدة أن المستهلك يمكنه استبدال المشروبات المحلّاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم بديل تلك المضرة.

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وكشفت أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بجانب المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

ووفرت الهيئة رقم هاتف تستقبل عليه جميع الاستفسارات حول ضريبة السلع الانتقائية وهو (19993)، كما يمكن الاستفسار عبر حسابات الهيئة بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة "@GAZT_KSA"