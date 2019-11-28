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السديس يثمن زيارة ولي العهد لدولة الامارات

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أشاد  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بزيارة  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز  لدولة الإمارات العربية المتحدة.


مثمناً ما يقوم به  ولي العهد من تعزيز للعلاقات الأخوية بين المملكة والدول الإسلامية والعربية الشقيقة، مؤكداً أنها تصب في تحقيق المصالح العامة

للإسلام والمسلمين في مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تسعى المملكة إلى مد جسور الشراكة وتعزيز العلاقات الدولية، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام والأمن الدوليين.


وأوضح السديس أن مثل هذه الزيارات تؤكد للعالم أجمع العلاقة القوية والمتينة بين بلادنا المباركة -حماها الله-

ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الدول الشقيقة، كما تؤكد حرص المملكة العربية دائما على دعم علاقاتها مع الدول الشقيقة وتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز التعاون المشترك.


داعياً م الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة هذا الوطن وأمنه وأمانه, سائلاً الله أن يديم على بلادنا المباركة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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