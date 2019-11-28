بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أطلقت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حملة تطعيم الانفلونزا الموسمية لمنسوبيها.
وأشاد الرئيس العام بجهود العاملين على تنظيم الحملة من منسوبي الوكالة و وزارة الصحة، سائلاً المولى القدير أن يجزيهم خير الجزاء نظير جهودهم المبذولة في إنجاح الحملة.
بلقاح يحمي الشخص من أن يكون عرضة للعدوى بالميكروبات والفيروسات كنزلات البرد وغيرها من الأمراض التي تعمل على إنقاص مناعة جسم الإنسان مؤقتاً.
وتهدف الحملة إلى تطعيم منسوبي الوكالة
وتسعى وكالة الرئاسة من خلال حملة التطعيم الموسمية إلى تحصين كوادرها والاهتمام بمنسوبيها الإداريين والميدانيين من الأمراض المعدية واختلاف الأحوال الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ السديس يشرف علي الحملة الموسمية للأنفلونزا بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.