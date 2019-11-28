الشيخ السديس يشرف علي الحملة الموسمية للأنفلونزا بالسعودية

بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أطلقت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حملة تطعيم الانفلونزا الموسمية لمنسوبيها.



وأشاد الرئيس العام بجهود العاملين على تنظيم الحملة من منسوبي الوكالة و وزارة الصحة، سائلاً المولى القدير أن يجزيهم خير الجزاء نظير جهودهم المبذولة في إنجاح الحملة.



وتهدف الحملة إلى تطعيم منسوبي الوكالة

بلقاح يحمي الشخص من أن يكون عرضة للعدوى بالميكروبات والفيروسات كنزلات البرد وغيرها من الأمراض التي تعمل على إنقاص مناعة جسم الإنسان مؤقتاً.



وتسعى وكالة الرئاسة من خلال حملة التطعيم الموسمية إلى تحصين كوادرها والاهتمام بمنسوبيها الإداريين والميدانيين من الأمراض المعدية واختلاف الأحوال الجوية.