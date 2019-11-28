إعلان نتائج الأمن العام للمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية برتبة جندي بالسعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر و30 ربيع الأول، عن نتائج الأمن العام للرجال المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية برتبة "جندي" بالقطاع العسكري.

فيما كشفت الإدارة عن نتائج الأمن العام عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، مطالبة من كل المتقدمين الدخول على الموقع لمعرفة إن كان تم قبوله أم لا وذلك من بالضغط هنا

وأكدت الأدارة العامة للقبول أنه يجب على كل الأسماء المرشحة لشغل وظائف الأمن العام التي تم الإعلان عنها الحضور في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السعودية، على

أن يكون مرتديًا الزي الرياضي لموقع المقابلة الموضح في الرسالة التي وصلت إليهم عبر الهواتف المحمولة وعبر الإيميلات الرسمية.

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وأوضحت أن هناك بعض المستندات التي لابد على المرشحين مبدئيًا لقبول وظائف الأمن العام 1441 إحضارها معهم، بجانب بعض النصائح التي عليهم الالتزام بها.

المستندات والنصائح

. نموذج أو إشعار موعد المقابلة المطبوع من رابط ابشر التوظيف لنتائج القبول.

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. حلاقة شعر الرأس على رقم 2.

. أصل وعدد 2 صورة من بطاقة الهوية الوطنية .

. إحضار أصل وصورة مصدق عليها من شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة .

. أصل معادلة وزارة التعليم للشهادة الصادرة من خارج المملكة.

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. صورة العنوان الوطني للمتقدم.

. إشعار درجة اختبار قياس القدرات العامة عبر المركز الوطني للقياس والتسجيل.

. عدد 6 صور شخصية حديثة وملونة والخلفية بيضاء، مقاس الصور 4*6 .

. تسجيل الأسم ورقم الطلب على الصور الشخصية من الخلف .

. ملف لحفظ الأوراق السابقة فيه.

وكانت وزراة الداخلية اغلقت باب التقديم والتسجيل في هذه الوظائف منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، ليتم فحص كل المتقدمين وإختيار أفضلهم للقبول والتسجيل في وظائف الأمن العام.