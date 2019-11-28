وفاة الدكتور عدنان البار تصدم رواد التواصل في السعودية

انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية حزنًا على وفاة الدكتور عدنان البار عضو مجلس الشورى السعودي. وعدنان البار هو أستاذ واستشاري طب الأسرة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، وقد توفى عن عمر يناهز 61 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وعين الراحل عضوًا في مجلس الشورى السعودي اعتبارًا من 3/3/1434هجريًا، كما تولى عضوية عدد من المجالس واللجان، وله 40 بحثًا علميًا في مجال التخصص منشورة في المجلات العلمية التخصصية المحكمة.

وولد الدكتور عدنان البار في عام 1958 في مكة المكرمة، وحصل على الزمالة البريطانية في الصحة العامة من كلية أطباء الصحة العامة بالكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة.

وزمالة طب الأسرة من جامعة الملك فيصل عام 1407هـ، وبكالوريوس الطب والعلوم الطبية من جامعة الملك فيصل عام 1402هـ. عن عمر يناهز 61 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية.وعين الراحل عضوًا في مجلس الشورى السعودي اعتبارًا من 3/3/1434هجريًا، كما تولى عضوية عدد من المجالس واللجان، وله 40 بحثًا علميًا في مجال التخصص منشورة في المجلات العلمية التخصصية المحكمة.وولد الدكتور عدنان البار في عام 1958 في مكة المكرمة، وحصل على الزمالة البريطانية في الصحة العامة من كلية أطباء الصحة العامة بالكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة.وزمالة طب الأسرة من جامعة الملك فيصل عام 1407هـ، وبكالوريوس الطب والعلوم الطبية من جامعة الملك فيصل عام 1402هـ.

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