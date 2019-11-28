عبد المجيد عبد الله يتصدر تريندات السعودية بوفاة شقيقه الأكبر

احتل اسم الفنان عبد المجيد عبد الله تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في السعودية، وذلك بعد وفاة شقيقه الأكبر.

وتوفي الشقيق الأكبر للفنان عبد المجيد عبدالله، وذلك مساء يوم أمس الثلاثاء.

ونعى عبد المجيد عبدالله عبر حسابه بموقع تويتر شقيقه، وقال: "انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ورد الفنان على متابعيه المعزين بالقول: "الله يجزاكم كل خير ولا يريكم مكروه في عزيز".

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وكان الفنان السعودي، أعلن أنه عانى لمدة طويلة من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه "مانير" ليس له علاج، وهو ما تسبب في إبعاده عن الغناء لفترة.

ويستعد عبدالمجيد عبدالله لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أطيح واقف"، وهي من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.

وعبد المجيد عبد الله، كان أول حفل غنى فيه كان لنادي الاتحاد السعودي وكان عمره

13 عامًا.بعد ذلك ومن خلال جمعية الثقافة والفنون في جدة تعرف على مجموعة من الملحنين الذين تعاون معهم في بداياته، ثم سجل للتلفزيون عددًا من أغنياته منها أغنية "حبايب وقت ما يبغوا"، كلمات صالح جلال ولحن، حسن تمراز.ثم بعد ذلك تعرف على الملحن، سامي إحسان الذي شجعه ووقف معه وأخذه معه في رحله فنيه إلى القاهرة من أجل بعض التسجيلات وذلك في عام 1979، وكانت هذه المرة الأولى التي يسافر فيها عبد المجيد عبد الله لخارج المملكة، ويعتبر الملحن، سامي إحسان هو الذي من قدم عبد المجيد للساحة الفنية بشكل منظم وبأعمال مميزة في القاهرة.