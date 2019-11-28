محمد بن سلمان: 2020 عام الإنجازات السعودية الإماراتية

ترأس ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ـ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي. وقال الأمير محمد بن سلمان: 2020 سيكون عام الإنجازات السعودية - الإماراتية، حيث نستضيف قمة الـ20، وتستضيف الإمارات إكسبو2020. ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي، أمس، وكان الشيخ محمد بن زايد في استقباله، كما أجريت له مراسم استقبال رسمية، فور وصول موكبه إلى مدخل قصر دوت الخليج، ورافقت الموكب مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية، وأدت فرق ألوانا تراثية ترحيبا بمقدمه. تطور - 2014 تأسيس لجنة عليا مشتركة يترأسها وزيرا خارجية البلدين - 2018 رفع مستوى العلاقات برؤية تكامل مشتركة الرؤية تشتمل على: - 44 مشروعا إستراتيجيا مشتركا ضمن «إستراتيجية العزم» - 350 مسؤولا من البلدين أعدوا الإستراتيجية - 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية أسهمت في الإستراتيجية - 12 شهرا مدة إعداد الإستراتيجية أدوار للمجلس Advertisements - يضمن التنفيذ الفعال للمشروعات المشتركة - يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة - يصدر عملة رقمية تجريبية - اعتمد إنشاء مصفاة بترول جديدة - يؤمن الدولتين من الهجمات السيبرانية التي تستهدفهما - يدير إصدار التأشيرة السياحية المشتركة - يسهل انسياب الحركة في المنافذ للمواطنين والبضائع - يرفع مستوى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية المشتركة تبادل - 110.25 مليارات ريال حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين - 35 مليار درهم قيمة الاستثمارات السعودية في الإمارات - 114 مشروعا إماراتيا في السعودية - 206 مشاريع سعودية في الإمارات



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