محكمة بنجلادشية تقضي بإعدام متطرفين

قضت محكمة بنجلادشية أمس بإعدام سبعة متطرفين لعلاقتهم بالهجوم الدامي على مقهى في دكا عام 2016 كان يتردد عليه غربيون، والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا بينهم 18 أجنبياً.

واعتبرت المحكمة أن هدف المتطرفين كان زعزعة استقرار الدولة ذات الغالبية المسلمة البالغ عدد سكانها 168 مليون نسمة، وتحويلها ملاذا للمتطرفين.

وقال المدعي العام عبدالله أبو للصحافيين إن «سبعة من المتهمين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام. وتمت تبرئة أحد المتهمين» في الهجوم الذي وقع في يوليو 2016 باستخدام شبان مسلحين ببنادق هجومية وسواطير، قاموا بمحاصرة المقهى الواقع في حي جولشان الراقي في دكا.