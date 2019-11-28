واعتبرت المحكمة أن هدف المتطرفين كان زعزعة استقرار الدولة ذات الغالبية المسلمة البالغ عدد سكانها 168 مليون نسمة، وتحويلها ملاذا للمتطرفين.
وقال المدعي العام عبدالله أبو للصحافيين إن «سبعة من المتهمين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام. وتمت تبرئة أحد المتهمين» في الهجوم الذي وقع في يوليو 2016 باستخدام شبان مسلحين ببنادق هجومية وسواطير، قاموا بمحاصرة المقهى الواقع في حي جولشان الراقي في دكا.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة بنجلادشية تقضي بإعدام متطرفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.