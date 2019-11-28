البرنامج السعودي لتنمية اليمن يدرس احتياجات مطار عدن

تفقد فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس، مطار عدن الدولي، بهدف تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار، وبدأ الفريق الفني اجتماعاً مع المختصين في المطار تمهيداً للعمل على دراسة كافة مرافق ومباني المطار.

وقال ممثل البرنامج في هذه الزيارة المهندس أحمد مدخلي رئيس الفريق الفني إن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية لمطار عدن الدولي، والتي تشمل تحديد الاحتياجات، وتقييم المباني والمرافق ومدرج الطائرات، إضافة لتقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة.

وأضاف المهندس مدخلي: نقف اليوم على أرض مطار عدن الدولي، تلبية للمتطلبات الطارئة للمطار، وبهدف إعادة نشاطه، ونعمل على تقييم كافة المتطلبات والاحتياجات تمهيداً لدراستها واعتماد أعمال التنفيذ لها، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ.

مطار الغيضة

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد أنجز مؤخراً، أعمال تأهيل وتطوير مطار الغيضة في محافظة المهرة، وأجرى اختبارات أنظمة الملاحة الجوية، إضافة لإجراءات اختبارات الطيران، بالتعاون مع الشركات المعتمدة دولياً.

ونجحت اختبارات أنظمة الملاحية الدولية المطابقة لمواصفات منظمة «ICAO» الدولية، في مطار الغيضة، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ.

خطط السلامة

ويوفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر تأمين سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وعربات إطفاء بأحدث التقنيات، والمطابقة لتوصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة «ICAO» الدولية، إضافة لمطابقتها للمواصفات الأوروبية، فيما تم تصميمها لتسهيل حركة رجال الإطفاء، والسماح لفريق الإطفاء بتجهيز معداتهم أثناء التنقل.

تطوير وتأهيل

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من جهة أخرى، وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلا بالمهندس مشاري البلوي، عدداً من العقود لمشروع تطوير وتأهيل منفذ البقع البري الذي يربط محافظة صعدة بالمملكة، سعياً لخدمة الأشقاء في اليمن وتسهيل تنقلاتهم والحركة التجارية بين المملكة واليمن الشقيق ودعم الاقتصاد اليمني.

كما سلّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجموعة من المولدات كهربائية لمدير المنفذ خالد العميسي، بهدف تحسين قدرات منفذ البقع واستمرار ايصال التيار الكهربائي له، وذلك ضمن أعمال التطوير والتأهيل التي يعمل عليها البرنامج في المنفذ، دعماً من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع المباني الحكومية والأمنية.

خطط وإنجازات البرنامج السعودي

- تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية لمطار عدن

- إنجاز أعمال تأهيل وتطوير مطار الغيضة في محافظة المهرة

- تأمين سيارات إسعاف مجهزة وإطفاء بأحدث التقنيات

- توقيع عدد من العقود لتطوير وتأهيل منفذ البقع البري