اتهام جونسون ببيع النظام الصحي لأميركا

اتهمت المعارضة العمالية أمس المحافظين بإجراء «مفاوضات سرية» مع الولايات المتحدة لـ»بيع» النظام الصحي البريطاني المجاني لشركات أميركية، في إطار اتفاق تجاري مستقبلي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية المبكرة، عرض زعيم حزب العمّال جيريمي كوربن أمام الصحافة 450 صفحة من مستندات تتضمن وفق قوله، ست جلسات مفاوضات منذ 2017، في واشنطن ولندن، بين ممثلين بريطانيين وأميركيين بشأن علاقتهما التجارية بعد بريكست.

وأشار إلى أن «هذه الوثائق تؤكد أن الولايات المتحدة تطلب أن تكون خدمة الصحة الوطنية على طاولة المفاوضات التجارية»، وأضاف «لدينا الآن أدلة على أنه مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، خدمة الصحة على الطاولة وستكون للبيع»، وتابع «هذه مسألة مفاوضات سرية بشأن اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد بريكست، اتفاق سيحدّد مصير بلادنا».

وشدد كوربن على أن «هذه الانتخابات باتت معركة لبقاء خدمتنا الصحية الوطنية كخدمة عامة، مجانية للجميع».

ويؤكد جونسون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي المرتقب في 31 يناير بعد إرجاء موعده ثلاث مرات، سيسمح للمملكة المتحدة باستعادة السيطرة على سياستها التجارية.